İsmayıllı rayonunun Mican kəndinə yanğın hadisəsi baş verib.
Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, kənd sakininə məxsus ümumi sahəsi 150 kvadratmetr olan kürsülü, 6 otaqlı evin 130 kvadratmetr sahəsində yanar konstruksiyalar yanıb.
Evə bitişik, ümumi sahəsi 180 kvadratmetr olan köməkçi tikilinin isə 50 kvadratmetr sahəsi yanğına məruz qalıb. Yanğın zamanı evin qalan hissəsi və köməkçi tikilinin digər sahələri mühafizə olunub.
Hadisə ilə bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
Yanğının başvermə səbəbi dəqiqləşdirilir.