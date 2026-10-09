Azərbaycanın dövlət ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim forması ilə bağlı yeni qaydalar dünyəvi təhsil prinsipinin mahiyyətini yenidən gündəmə gətirib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyən edilmiş tələblərə əsasən, məktəbli formasının vahidliyini pozan və ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan geyim elementlərindən istifadəyə yol verilmir.
Dünyəvilik dini dəyərlərin inkarı deyil
Azərbaycan Konstitusiyasının 18-ci maddəsinə əsasən, din dövlətdən ayrıdır və dövlət təhsil sistemi dünyəvi xarakter daşıyır. Bu prinsip təhsil prosesinin dini qaydalar əsasında deyil, ümumi hüquqi normalar çərçivəsində təşkilini nəzərdə tutur.
Dünyəvi təhsil modeli müxtəlif dini inanclara malik olan və ya heç bir dini inancı olmayan şagirdlərin eyni təhsil mühitində birləşməsinə imkan yaradır. Burada əsas məqsəd hər hansı dini baxışa üstünlük vermək deyil, bütün şagirdlər üçün vahid təhsil standartlarını təmin etməkdir.
Məktəbli forması da bu yanaşmanın tərkib hissəsidir. Vahid geyim standartı məktəb mühitində ümumi qaydaların qorunmasına, şagirdlər arasında geyim fərqlərinin ön plana çıxmamasına və təhsil müəssisəsinə aidiyyət hissinin güclənməsinə xidmət edir.
Dini dəyərlər və ümumi qaydalar
Azərbaycan cəmiyyətində dini-mənəvi dəyərlər mühüm yer tutur. Bununla yanaşı, dövlət məktəblərinin fəaliyyəti Konstitusiya və qanunvericiliklə müəyyən edilən dünyəvilik prinsiplərinə əsaslanır.
Dini etiqad azadlığı ilə dünyəvi təhsil prinsipi fərqli sahələri əhatə etsə də, onların uzlaşdırılması hüquqi dövlətin əsas vəzifələrindəndir. Dövlətin məktəblər üçün ümumi geyim standartları müəyyənləşdirməsi təhsil mühitinin vahid qaydalar əsasında təşkili kimi qiymətləndirilməlidir.
Yeni qaydaların tətbiqi zamanı məktəb rəhbərliklərinin və valideynlərin müəyyən edilmiş tələbləri nəzərə alması, şagirdlərin isə məktəb mühitində ümumi qaydalara riayət etməsi vacibdir.
Dünyəvi təhsil ümumi dəyərdir
Dünyəvi təhsil modeli müasir dövlət idarəçiliyinin mühüm prinsiplərindən biridir. Bu model təhsilin dini mənsubiyyətdən asılı olmayaraq bütün şagirdlər üçün ortaq hüquqi çərçivədə təşkilini nəzərdə tutur.
Məktəbli geyiminə dair vahid tələblər də həmin yanaşmanın bir hissəsidir. Bu qaydaların məqsədi dini dəyərləri cəmiyyətdən kənarlaşdırmaq deyil, dövlət təhsil müəssisələrində müəyyən edilmiş ümumi standartları qorumaqdır.
Beləliklə, məktəbli forması ilə bağlı qərar dünyəvi təhsil prinsipinin və vahid məktəb qaydalarının təmin olunması baxımından əhəmiyyət daşıyır. Dövlətin dünyəvilik modeli ilə dini-mənəvi dəyərlərə hörmət bir-birini istisna etmir. Əsas məsələ təhsil prosesinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş prinsiplər əsasında təşkilidir.