Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir sıra birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin təyin edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısının imzaladığı sənəddə deyilir:

"Məhkəmələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə uyğun olaraq, aşağıdakı hakimlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin edilsinlər:

Ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Muradov Pərviz Namiq oğlu

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Bəşirov Cəmil İsmayıl oğlu

Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Məmmədova Esmira Qərib qızı

Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

İsmayılov Samir Bəyistan oğlu

Quliyev Tariyel Şirindil oğlu

Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Əfəndizadə Tural Qurbanəli oğlu

İnzibati məhkəmələr üzrə:

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati Məhkəməsi

Əliyev Tural Yusif oğlu

Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi

Həbibova Könül Əbülfəz qızı

Şirəliyeva Vəfa Zavrulla qızı

Şirvan İnzibati Məhkəməsi

Qurbanova Pərvanə Tahir qızı

kommersiya məhkəmələri üzrə:

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi

Musayev Kamran İbrahim oğlu

Gəncə Kommersiya Məhkəməsi

Qələndərzadə Ramiq Ramis oğlu

Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsi

Həmidli Fərman Fəzail oğlu

Mirzəfərova Könül Murtuz qızı

Şəki Kommersiya Məhkəməsi

Qurbanova Mazlum Gülnaz İntiqam qızı

Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi

Məmmədov Pərviz Şahin oğlu

Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi

Məmmədli Aydan Zakir qızı

Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi

Abiyeva Nərmin Mirhəsən qızı

Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi

Musayeva Vüsalə Vahid qızı

Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi

Əliyeva Starə Vidadil qızı

Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi

Əliyeva Aynur Məhəmməd qızı

Rzayeva Fəridə İslam qızı

rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

Abşeron Rayon Məhkəməsi

Qasımov Abusət Sahib oğlu

Mirhəsənli Mirnəsir Mirfazil oğlu

Gəncə Şəhər Məhkəməsi

Əliyeva Leyla Kamil qızı

Xanməmmədova Liza Əliəşrəf qızı

Füzuli Rayon Məhkəməsi

İsmayılov Elmir Akif oğlu

Hacıqabul Rayon Məhkəməsi

Bayramov Orxan Telman oğlu

Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi

Quliyeva Güləndam Gündüz qızı

Neftçala Rayon Məhkəməsi

Mürsəlova Aygün Mayıl qızı

Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi

Əliyeva Vəsilə Əlövsət qızı

Ucar Rayon Məhkəməsi

Bədəlov Xəyal Natiq oğlu.

Hərbi məhkəmələr üzrə:

Cəlilabad Hərbi Məhkəməsi

Muxtarov Mirtale Mirzamin oğlu

inzibati məhkəmələr üzrə:

Şəki İnzibati Məhkəməsi

Həsənzadə Səbuhi Mehdi oğlu

Həşim Rəşad Əlisahib oğlu

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

Culfa Rayon Məhkəməsi

Qurbanova Gülay Əjdər qızı

Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi

Nəcəfova Taliyə Tofiq qızı

Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi

Cəfərov Vüsal Suliddin oğlu

Əkbərova Aysel Seymur qızı

Əzizli Bəsdi İlham qızı

Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi

Səfərova Ülkər Asim qızı

Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi

Əliyev Natiq Abbas oğlu

Məmmədova Nuranə Asif qızı

Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi

Nəcəfova Lamiə Amil qızı

Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi

Abbasova Fərəh Qulam qızı

Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi

Əhmədli Səxavət Böyükağa oğlu

Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi

Rzayev Əsvər Məhərrəm oğlu

Zərbiyeva-Babazadə Fatimə Qədir qızı

Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi

Kazımova Şəhla Saleh qızı

Rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

Ağcabədi Rayon Məhkəməsi

Süleymanova Leyla Abbas qızı

Balakən Rayon Məhkəməsi

Abbaslı Vüqar Qurban oğlu

Bərdə Rayon Məhkəməsi

Həmidova Aynur Eldar qızı

Məmmədov Rəsul Yasər oğlu

Daşkəsən Rayon Məhkəməsi

Abbasov Lətif Kazım oğlu

Füzuli Rayon Məhkəməsi

Nəsirli Nərmin Hüseyn qızı

Gədəbəy Rayon Məhkəməsi

Hümbətov Əli Surxay oğlu

Gəncə Şəhər Məhkəməsi

Abbasov Səbuhi Mehdi oğlu

Goranboy Rayon Məhkəməsi

Abdullayev Hörmət Uğurlu oğlu

Göyçay Rayon Məhkəməsi

Hümbətov Elmir Sahib oğlu

İmişli Rayon Məhkəməsi

Məmmədova Rübabə Əşrəf qızı

Qobustan Rayon Məhkəməsi

Adıgözəlova Bəxtşən Aydın qızı

Quba Rayon Məhkəməsi

İsa-zadə Elnur Nizami oğlu

Saatlı Rayon Məhkəməsi

Kazımlı Araz Osman oğlu

Sabirabad Rayon Məhkəməsi

Mikayılov Səbuhi Həsənpaşa oğlu

Salyan Rayon Məhkəməsi

Babayev Rəşad Mahir oğlu

Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi

Məmmədov Fariz Rais oğlu

Şəmkir Rayon Məhkəməsi

Əlizadə Əli İlqar oğlu

Şirvan Şəhər Məhkəməsi

Allahverdiyev Fuad Zahir oğlu

Məmmədova Aydan Adgözəl qızı

Tovuz Rayon Məhkəməsi

İslamzadə Vüqar Səyyar oğlu

Zaqatala Rayon Məhkəməsi

Tağıyeva Vəfa Hənifə qızı.