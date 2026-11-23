“Nvidia” şirkətinin səhmləri Censen Huanqın rəhbər vəzifələrə qayıtmasından sonra kəskin bahalaşıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, şirkətin Direktorlar Şurası Huanqın prezident və baş direktor postlarına yenidən təyin olunması barədə qərar qəbul edib. “Reuters”in məlumatına görə, cəmi 11 gün əvvəl onun vəzifədən ayrılması ilə bağlı verilən qərar ləğv edilib.
Direktorlar Şurasının üzvləri Huanqın rəhbərliyə qayıtmasını yekdilliklə dəstəkləyiblər. Bir sıra media orqanları bu addımın ABŞ hökumətinin yüksəkvəzifəli nümayəndələrinin tövsiyələrindən sonra atıldığını yazıb.
Baş verənlər investorların şirkətə marağını artırıb. Nəticədə “Nvidia”nın səhmləri təxminən 31 faiz bahalaşaraq 164,48 dollara çatıb. Bu artım əvvəlki enişin böyük hissəsini kompensasiya etməklə yanaşı, şirkətin bazar dəyərinə təxminən 1 trilyon dollar əlavə edib.