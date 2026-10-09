Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürcləri qarşıdakı dövrdə maliyyə baxımından əlverişli imkanlar gözləyə bilər.
Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:
Buğa
Buğa bürcləri qarşıdakı dövrdə əvvəlki zəhmətlərinin bəhrəsini görə bilərlər. İnvestisiyalar və əlavə gəlir mənbələri onların maddi vəziyyətinin yaxşılaşmasına kömək edə bilər. Büdcələrində sabitlik yaranması və yeni qazanc imkanlarının ortaya çıxması gözlənilir.
Oğlaq
Oğlaqların peşəkar fəaliyyətində yeni imkanlar və gəlirli layihələr gündəmə gələ bilər. Əlverişli iş təklifləri və müqavilələr onların qazancını artırmaq üçün şərait yarada bilər. Planlı addımlar sayəsində maliyyə vəziyyətlərini möhkəmləndirmək imkanları arta bilər.
Əqrəb
Əqrəblər qarşıdakı dövrdə gözlənilməz gəlir imkanları ilə qarşılaşa bilərlər. Xarici layihələr və yeni əməkdaşlıqlar onların maddi vəziyyətinə müsbət təsir göstərə bilər. Düzgün maliyyə qərarları əlavə qazanc əldə etmələrinə kömək edə bilər.