ABŞ-nin Ukraynadakı səfiri Bridcet Brink istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Temmi Bryus bildirib.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl ABŞ-nin Ukraynadakı səfiri Bridjit Brink istefa verərək diplomatik xidmətdən ayrılacağı ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı.

