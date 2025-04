Son illə Qəzzada baş verənləri lentə alan 25 yaşlı fotojurnalist Fatma Hassuna hücum zamanı həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, toyuna bir neçə gün qalmış Hassuna və ailəsinin 10 üzvü İsrailin Qəzzanın şimalında evləri hədəfə alması nəticəsində həlak olub.

Onun hamilə bacısının da digər ailə üzvləri ilə həmin evdə olduğu bildirilib.

