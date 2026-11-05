UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində IV turun növbəti oyunları keçirilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, turun diqqətçəkən nəticəsi Fransada qeydə alınıb. İtaliyanın “Komo” klubu səfərdə “Lans”ı 9:1 hesabı ilə darmadağın edib.
“Real Madrid” Yunanıstanda AEK-i 3:2 hesabı ilə məğlub edib. “Sabah”ın rəqiblərindən “Napoli” isə Portuqaliyada “Portu”ya 1:4 hesabı ilə uduzub.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi, IV tur
4 noyabr
21:45. “Fənərbaxça” (Türkiyə) - “Liverpul” (İngiltərə) - 3:2
21:45. AEK (Yunanıstan) - “Real Madrid” (İspaniya) - 2:3
00:00. “Borussiya” (Dortmund, Almaniya) - “Betis” (İspaniya) - 2:1
00:00. “Portu” (Portuqaliya) - “Napoli” (İtaliya) - 4:1
00:00. PSV (Niderland) - “Brügge” (Belçika) - 1:2
00:00. “Leyptsiq” (Almaniya) - “Mançester Siti” (İngiltərə) - 2:3
00:00. “Slaviya” (Çexiya) - “Arsenal” (İngiltərə) - 1:2
00:00. “Lans” (Fransa) - “Komo” (İtaliya) - 1:9
00:00. “Vikinq” (Norveç) - “Sabah” (Azərbaycan) - 4:1