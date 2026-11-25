UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunda bu gün Bakıda üz-üzə gələcək “Sabah” və “Barselona” klublarının start heyətləri açıqlanıb.
Metbuat.az UEFA-nın rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı “11-lik”lərlə çıxacaqlar:
"Sabah": Stas Pokatilov (k), Stiv Solvet, Umarali Raxmonaliyev, Kristian Nvaçukvu, Xəyal Əliyev, İvan Lepiniça, Timoteuş Puxaç, Erivaldo Almeyda, Ksander Severina, Du Keyros, Akim Zedadka.
“Barselona”: Joan Qarsiya, Balde, Qavi, Fermin Lopes, Pedri, Xesus, Adeyemi, Qordon, Jerar Martin, De Yonq, Kunde.
Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 21:45-də başlayacaq.