ABŞ-də Corciya ştatının qubernatoru seçkisində demokrat Keyşa Lens Bottoms qalib gəlib. Bununla da o, ölkə tarixində qubernator vəzifəsinə seçilən ilk qaradərili qadın kimi tarixə düşüb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" agentliyi məlumat yayıb.
Atlanta şəhərinin keçmiş meri olan Bottoms seçkidə respublikaçı Brayan Kempi məğlub edərək Corciyada demokratların 1998-ci ildən bəri ilk qubernator seçkisi qələbəsini qazanıb.
Qeyd edək ki, indiyədək ABŞ-də qubernator seçilən üç qaradərili siyasətçinin hamısı kişi olub.
Keyşa Lens Bottoms (Keisha Lance Bottoms) ABŞ-nin demokrat siyasətçisi, hüquqşünası və Atlanta şəhərinin keçmiş meridir.
O, 1970-ci il yanvarın 18-də Corciya ştatının Atlanta şəhərində anadan olub. Siyasi fəaliyyətinə Atlanta Şəhər Şurasında başlayan Bottoms 2018-ci ildə şəhərin meri seçilib və 2022-ci ilədək bu vəzifədə çalışıb.
Mer olduğu müddətdə COVID-19 pandemiyasının idarə olunması, sosial bərabərliyin təmin edilməsi, mənzil siyasəti və vətəndaş hüquqlarının müdafiəsi kimi məsələlər onun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən olub.
2022-ci ildə Atlanta meri vəzifəsindən ayrıldıqdan sonra Bottoms ABŞ Prezidenti Co Baydenin administrasiyasında fəaliyyət göstərib. O, prezidentin baş müşaviri və Ağ Evin İctimai Əlaqələr Ofisinin direktoru vəzifələrini tutub.
Bu təyinat onun yerli idarəçilikdən federal səviyyəli siyasi fəaliyyətə keçidini təmin edib.
Keyşa Lens Bottomsun Corciya ştatının qubernatoru seçkisində qələbəsi ABŞ-nin siyasi tarixində qadınların və qaradərili siyasətçilərin təmsilçiliyi baxımından mühüm hadisədir.
Belə ki, indiyədək ABŞ-də qubernator seçilən üç qaradərili siyasətçinin hamısı kişi olub. Bottoms isə bu ənənəni dəyişərək ölkə tarixində qubernator vəzifəsinə seçilən ilk qaradərili qadın kimi yadda qalıb.
Bundan başqa, onun qələbəsi Corciyada demokratların 1998-ci ildən sonra ilk dəfə qubernator seçkisində uğur qazanması baxımından da diqqət çəkir.