UEFA Çempionlar Liqasında V turun oyunları başlayır. Azərbaycanın turnirdəki təmsilçisi “Sabah” noyabrın 25-də İspaniyanın “Barselona” klubu ilə qarşılaşacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, turun digər oyunları noyabrın 24-də və 25-də keçiriləcək. Türkiyə təmsilçisi “Qalatasaray” noyabrın 24-də İngiltərənin “Aston Villa” klubunu qəbul edəcək. “Fənərbağça” isə noyabrın 25-də Ukraynanın “Şaxtyor Donetsk” komandası ilə səfərdə qarşılaşacaq.
Çempionlar Liqasında V turun oyunlarının təqvimi belədir:
24 noyabr, çərşənbə axşamı
20:45 - “Bodo-Qlimt” (Norveç) - “LASK” (Avstriya)
20:45 - “Qalatasaray” (Türkiyə) - “Aston Villa” (İngiltərə)
23:00 - “Real Madrid” (İspaniya) - PSV (Niderland)
23:00 - “Mançester Siti” (İngiltərə) - “Napoli” (İtaliya)
23:00 - “Arsenal” (İngiltərə) - “Borussiya Dortmund” (Almaniya)
23:00 - “Feyenoord” (Niderland) - “Porto” (Portuqaliya)
23:00 - “Leypsiq” (Almaniya) - “Lans” (Fransa)
23:00 - “Slovan Bratislava” (Slovakiya) - “Real Betis” (İspaniya)
23:00 - “Komo” (İtaliya) - AEK (Yunanıstan)
25 noyabr, çərşənbə
20:45 - “Slaviya Praqa” (Çexiya) - “Vilyarreal” (İspaniya)
20:45 - “Sabah” (Azərbaycan) - “Barselona” (İspaniya)
23:00 - PSJ (Fransa) - “Roma” (İtaliya)
23:00 - “İnter” (İtaliya) - “Ştutqart” (Almaniya)
23:00 - “Atletiko Madrid” (İspaniya) - “Vikinq” (Norveç)
23:00 - “Sportinq” (Portuqaliya) - “Mançester Yunayted” (İngiltərə)
23:00 - “Brügge” (Belçika) - “Liverpul” (İngiltərə)
23:00 - “Lill” (Fransa) - “Bavariya” (Almaniya)
23:00 - “Şaxtyor Donetsk” (Ukrayna) - “Fənərbağça” (Türkiyə)