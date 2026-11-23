Xaçmaz-Quba avtomobil yolunda iki maşının toqquşması nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb.
Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Armudpadar kəndi ərazisində qeydə alınıb.
“QAZ-3110” və “VAZ-21099” markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində “VAZ-21099”da olan sürücü və 6 sərnişin yaralanıb. Onların Xaçmaz rayonunun Əbilyataq kəndindən olan bir ailənin üzvləri - ata, ana və dörd qız övladı olduğu bildirilir.
Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Onlardan birinin vəziyyəti ağırdır.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.