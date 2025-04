ABŞ Prezidenti Donald Trampın hədəsi fonunda Ali Lider Əli Xameneinin tapşırığı ilə İran Silahlı Qüvvələri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters“ məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Tehran Bəhreyn, İraq, Qətər, Küveyt, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Türkiyəyə xəbərdarlıq edib ki, bu ölkələrdən hər hansı biri istiqamətindən İrana mümkün hücum düşmənçilik aktı kimi qəbul olunacaq və bunun həmin ölkələr üçün ciddi nəticələri olacaq.

