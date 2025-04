​Zabuxun yeni görkəmi

İşğaldan azad edilmiş Laçın rayonunu Zabux kəndi yenidən tikilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, doğma yurdundan didərgin düşən kənd sakinləri Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığı tarixi qələbədən sonra geri qayıdıblar. Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı çərçivəsində Zabux kəndində, Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin dəstəyi ilə, hazırlanmış, videoçarxı təqdim edir.

