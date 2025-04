ABŞ və Çin hazırda yaxşı danışıqlar aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri Donald Tramp məlumat verib.

"Yeri gəlmişkən, biz Çinlə yaxşı danışıqlar aparırıq" - Ağ Ev rəhbəri Çinlə münasibətləri şərh edərkən deyib.

