Hərbi Prokurorluğun rəhbərliyi Müdafiə Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutunda təhsil alan qadın hərbi kursantlarla görüşüb.
Metbuat.az xəbər verir ki, görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin əldə etdiyi uğurlar, Silahlı Qüvvələrin formalaşması, Vətən müharibəsində əldə olunan möhtəşəm qələbə, o cümlədən hərbçilərə göstərilən diqqət və qayğı barədə geniş məlumat verilib.
Həmçinin, hərbi intizamın qorunmasının, qanunçuluq prinsiplərinə riayət edilməsinin, hərbi qulluqçuların hüquq və vəzifələrini dərindən bilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Qeyd olunub ki, hərbi sahədə peşəkarlıq, məsuliyyət, vətənpərvərlik və yüksək mənəvi keyfiyyətlər gələcək zabitlərin formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Qadın kursantların hərbi təhsil alması Azərbaycan Ordusunda qadınların rolunun genişlənməsi və onların hərbi sahədə peşəkar inkişafı baxımından əhəmiyyətlidir. Bu istiqamətdə gənc kursantların bilik və bacarıqlarının artırılması, onların dövlətə və Vətənə sədaqət ruhunda yetişdirilməsi xüsusi önəm daşıyır.
Görüş qarşılıqlı fikir mübadiləsi şəraitində davam edib, kursantları maraqlandıranməsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb.
Belə görüşlər hərbi qulluqçuların hüquqi maarifləndirilməsinə, qanunçuluq və intizamın möhkəmləndirilməsinə, eləcə də gələcək zabitlərin peşəkar inkişafına mühüm töhfə verir.