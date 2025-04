Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Prezident İlham Əliyev ilə “Sea Breeze”də həyata keçirilən layihələrlə tanışlıq barədə video paylaşıb.

Metbuat.az videonu təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.