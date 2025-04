Türkiyə Superliqasında 32-ci həftənin oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, lider "Qalatasaray" öz meydanında "Bodrum"u qəbul edib.

Azarkeşlər görüşdə 2 cavabsız qolun şahidi olublar. 29-cu dəqiqədə "cim-bom"lu Torreyra hesabı açıb. 81-ci dəqiqədə onun komanda yoldaşı Sançes fərqi artırıb - 2:0

Hazırda Okan Burukun yetirmələri 77 xalla turnir cədvəlinin vahid lideridir. Bodrum təmsilçisi isə 34 xalla 14-cüdür.

