Kiçik ölçüsünə baxmayaraq, kətan toxumu orqanizm üçün faydalı maddələrlə zəngindir. Onun müntəzəm istehlakı həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıra, xolesterinin azalmasına və ürək sağlamlığının qorunmasına kömək edir.
Metbuat.az xəbər verir ki, kətan toxumu lif, bitki mənşəli omeqa-3 yağ turşuları və antioksidantlarla zəngindir. Bu maddələr qəbizliyin aradan qaldırılmasına, xolesterinin və qan təzyiqinin azalmasına kömək edir.
Mütəxəssislər gündə 1-2 xörək qaşığı kətan toxumu qəbul etməyi tövsiyə edir. Lakin lif qəbulunu tədricən artırmaq və kifayət qədər su içmək vacibdir.
Kətan toxumunu üyüdülmüş formada istehlak etmək daha faydalıdır. Çünki bütöv toxumun xarici qabığı həzmə davamlı olduğundan onun tərkibindəki faydalı maddələr orqanizm tərəfindən daha az mənimsənilə bilər.
Bununla yanaşı, kətan toxumunun həddindən artıq qəbulu şişkinlik, qaz və qarın ağrısına səbəb ola bilər. Dərman qəbul edən şəxslərə isə kətan toxumunu müntəzəm istifadə etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşmək tövsiyə olunur.