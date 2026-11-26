Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Misirə başsağlığı verib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib:
"Misirin Giza vilayətində yanacaq daşıyan yük avtomobilinin iştirakı ilə baş vermiş qəza nəticəsində yaranan yanğının çoxsaylı insan tələfatına və xeyli sayda şəxsin xəsarət almasına səbəb olmasından dərin kədər hissi keçiririk. Həyatını itirənlərin ailələrinə, həmçinin Misir hökumətinə və xalqına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Xəsarət alanların hamısına tezliklə və tam sağalmalarını arzulayırıq".