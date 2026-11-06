Noyabrın 7-də Yer kürəsində G1 səviyyəli maqnit qasırğasının baş verəcəyi proqnozlaşdırılır.
Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Geoloji Xidmətinin proqnozunda bildirilib.
Məlumata görə, noyabrın 5-6-da güclü geomaqnit aktivliyi gözlənilmir. Bununla belə, Günəşdən gələn zəif koronal axınların təsiri nəticəsində Yer kürəsinin maqnit sahəsində müəyyən dalğalanmalar mümkündür.
Mütəxəssislər noyabrın 7-də G1 səviyyəli, yəni zəif maqnit qasırğasının yaranacağını proqnozlaşdırırlar. Buna Günəş aktivliyinin artması və plazma axınlarının Yerə çatması səbəb ola bilər.
Qeyd edək ki, maqnit qasırğaları zamanı bəzi insanlar baş ağrısı, yorğunluq, diqqət dağınıqlığı və yuxu pozuntularından şikayət edirlər. Lakin bu hallarla geomaqnit aktivliyi arasında birbaşa səbəb-nəticə əlaqəsi elmi baxımdan qəti şəkildə təsdiqlənməyib.
Mütəxəssislər ümumi sağlamlığın qorunması üçün kifayət qədər yatmağı, balanslı qidalanmağı, orqanizmin maye ehtiyacını ödəməyi və stressi azaltmağı tövsiyə edirlər.
Xatırladaq ki, G1 geomaqnit qasırğaları beşpilləli şkala üzrə ən zəif səviyyə hesab olunur. Belə hadisələr əsasən yüksək enliklərdə qütb parıltılarının yaranmasına, bəzi peyk və rabitə sistemlərində isə cüzi texniki pozuntulara səbəb ola bilər.