UNEC-in nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Maliyyə-İqtisad Kollecinin sabiq tədris işləri üzrə direktor müavini Kərim Mikayılov vəfat edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə kollecin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, Kərim Mikayılov 2020–2024-cü illərdə kollecdə tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışıb.
O, fəaliyyəti dövründə peşəkarlığı və məsuliyyətli yanaşması ilə kollektivin hörmətini qazanıb.
Qeyd edək ki, Kərim Mikayılovun ölüm səbəbi barədə məlumat verilməyib.