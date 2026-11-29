Havalar soyuduqca xaşa maraq da artır. Xüsusilə səhər saatlarında yeyilən bu yemək qış aylarında bir çox insanın süfrəsində yer alır. Bəs xaşın orqanizmə hansı faydaları var? Onu hər kəs rahatlıqla yeyə bilərmi?
Metbuat.az xəbər verir ki, xaş heyvanın əsasən ayaq hissələrindən hazırlanır və uzun müddət bişirilir. Bu proses zamanı məhsulun tərkibindəki kollagenin bir hissəsi jelatinə çevrilir. Xaşda zülal da var. Lakin bu, onun bütün sağlamlıq problemlərinə faydalı olduğu demək deyil.
Xaşın faydası nədədir?
Xaşın tərkibindəki jelatin və zülal orqanizm üçün müəyyən qida dəyərinə malikdir. Bununla belə, xaş yeməyin oynaqları bərpa etdiyi, sümük və dəri problemlərini aradan qaldırdığı barədə fikirlər elmi cəhətdən tam təsdiqlənməyib.
Kimlər xaş yeyərkən diqqətli olmalıdır?
Xaşın yağlılığı onun necə hazırlanmasından asılıdır. Yağlı hazırlanmış xaşın çox yeyilməsi gündəlik yağ və kalori qəbulunu artıra bilər.
Qanda xolesterin səviyyəsi yüksək olan, artıq çəkidən əziyyət çəkən və ürək-damar xəstəlikləri olan şəxslər bu yeməyi qəbul edərkən diqqətli olmalıdırlar.
Podaqra xəstəliyi olanlara da xaşın qəbulu ilə bağlı ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilir. Çünki ət mənşəli məhsulların tərkibində olan bəzi maddələr sidik turşusunun səviyyəsinə təsir göstərə bilər. Böyrək xəstəliyi olanlar isə qidalanma ilə bağlı həkim məsləhətini nəzərə almalıdırlar.
Xaşı necə yemək lazımdır?
Xaşı böyük porsiyalarla və tez-tez yemək məsləhət görülmür. Onu ölçülü şəkildə qəbul etmək, yanında çox duzlu və yağlı əlavələrdən istifadəni azaltmaq daha məqsədəuyğundur.
Xaş hazırlayarkən məhsulun təzə olmasına, təmizlənməsinə və düzgün bişirilməsinə də diqqət yetirilməlidir.
Nəticə etibarilə, xaşın tərkibində müəyyən faydalı qida maddələri olsa da, onu müalicəvi yemək hesab etmək düzgün deyil. Əsas məsələ bu yeməyi ölçülü qəbul etmək və sağlamlıq vəziyyətini nəzərə almaqdır.