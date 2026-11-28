Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Odlar Yurdu Universitetinin rektoru Əhməd Vəliyev 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib.
Metbuat.az Əhməd Vəliyevin dosyesini təqdim edir.
Əhməd Vəliyev 1946-cı il noyabrın 29-da Qazax rayonunun Alpout kəndində anadan olub.
1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olub. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra elmi və pedaqoji fəaliyyətə başlayıb.
Əmək fəaliyyətinə 1966-cı ildə Bakı Soyuducular Zavodunda fəhlə kimi başlayan Əhməd Vəliyev sonradan mühəndis və böyük mühəndis vəzifələrində çalışıb. 1970-ci ildən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda müxtəlif vəzifələr tutub.
1990-cı ildə Bakı Sənaye-Pedaqoji Texnikumunun direktoru təyin olunub. 1995-ci ildə Odlar Yurdu Universitetini təsis edib, 1997-ci ildən isə həmin ali təhsil müəssisəsinin rektorudur.
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor olan Əhməd Vəliyev ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə də tanınıb. O, 2005-2010-cu illərdə III, 2010-2015-ci illərdə isə IV çağırış Milli Məclisin deputatı olub. Parlamentin Elm və təhsil komitəsinin fəaliyyətində iştirak edib, müxtəlif ölkələrlə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarında təmsil olunub.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan Əhməd Vəliyev üç övlad atasıdır. O, hazırda Odlar Yurdu Universitetinin rektoru vəzifəsini davam etdirir.