Dünyaca məşhur müğənni və aktrisa Cennifer Lopez oğlu Maksın illər əvvəl onun səhnə geyimləri ilə bağlı verdiyi maraqlı iradı xatırlayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu barədə Dryu Barrimorun verilişində qonaq olarkən danışıb.
Lopezin sözlərinə görə, təxminən 10 il əvvəl Las-Veqasda konsertindən sonra oğlu Maks ona səhnədə niyə heç vaxt şalvar geyinmədiyini soruşub.
Müğənni oğlunun bu sualına belə cavab verdiyini bildirib:
“Mən ifaçıyam. Mən rəqqasəyəm, şou qızıyam. Mənim peşəm bunu tələb edir”.