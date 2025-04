Bu ilin I rübündə Azərbaycanın dövlət büdcəsində müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri 120,8 % və yaxud 2 milyard 27,9 milyon manat icra olunub.

Metbuat.az bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 48,6 % və yaxud 663,4 milyon manat çoxdur.

Hesabat dövründə müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri faktiki xərclərin 25 %-ni təşkil edib.

