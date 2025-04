Mayda pul selinə qərq olacaq 4 bürc

Astrologiyaya inananların səbirsizliklə gözlədiyi may ayı bəzi bürclər üçün maliyyə baxımından olduqca uğurlu olacaq. Ulduzlar pul və bolluq vəd edir! Bəs bu ay kimlər üçün sərvət qapıları açılır?

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda 4 bürc var.

May ayı Buğalar üçün maliyyə baxımından zirvəyə çıxmaq ayı olacaq. Gözlənilməz gəlirlər, yeni iş təklifləri və qazanc artımı gündəmdədir.

Şirlər bu ay istedadları və liderlik qabiliyyətləri sayəsində qazancını artıracaq. Xüsusilə yaradıcı sahədə çalışan Şirlər üçün yeni fürsətlər doğacaq.

Oğlaqların zəhməti bu ay bəhrəsini verəcək. İş həyatında yüksəliş və maliyyə baxımından sabitlik əldə olunacaq. Yeni layihələr və əlavə gəlir mənbələri may ayını daha da parlaq edəcək.

Əqrəblər üçün də kiçik sürprizlər var. Gözlənilməz bir pul girişi və ya keçmişdən qalan bir borcun geri qaytarılması bu bürc sahiblərini sevindirəcək.

