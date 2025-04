​Kosmos şəraitində yemək hazırlana bilər

Kosmos şəraitində hüceyrələrdən qida istehsalının mümkün olub olmadığı nəzərdən keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Kosmik Agentliyi tərəfindən dəstəklənən layihə uğurlu olarsa, astronavtlar kosmosda biftekdən tutmuş sıyığa qədər hər şeyi hazırlaya biləcəklər. Məlumata görə, layihənin məqsədi astronavtlara qida çatdırılması xərclərini azaltmaqdır. Hazırda bir astronavtın gündəlik yemək xərci təxminən 25000 dollardır. Kosmosda istehsal bu xərci azalda bilər. Layihə Böyük Britaniyada hazırlanır.

Hüceyrələrdən zülal, yağ və karbohidratlar kimi əsas qidalar istehsal olunur. Bu inqrediyentlər daha sonra adi yeməyə bənzəmək üçün işlənir.

