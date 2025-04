Xəyanət etməyə meyilli 3 bürc - Onların sevgisi yalandır

Astrologiyaya görə, bəzi bürclər münasibətlərdə daha çox xəyanət etməyə meyilli ola bilər. Bu, onların xarakter xüsusiyyətləri və münasibətlərə yanaşmaları ilə əlaqədardır.

Metbuat.az ən xəyanətkar bürcləri təqdim edir:

Əkizlər

Əkizlər bürcü dəyişkən və maraq axtaran təbiətləri ilə tanınır. Onlar tez-tez yeni təcrübələrə can atır və bu, bəzən münasibətlərdə sabitliyin pozulmasına səbəb ola bilər. Əkizlər, əgər münasibətdə darıxır və ya intellektual stimullaşma çatışmazlığı hiss edirlərsə, başqa əlaqələrə yönələ bilərlər

Oxatan

Oxatanlar sərbəstliyi və macəra axtarışını yüksək qiymətləndirirlər. Onlar üçün münasibətlərdə azadlıq və yenilik vacibdir. Əgər Oxatanlar münasibətdə özlərini məhdudlaşdırılmış hiss edirlərsə, bu, onların başqa əlaqələrə yönəlməsinə səbəb ola bilər.

Tərəzi

Tərəzilər sosial və cazibədar təbiətləri ilə tanınır. Onlar başqalarının rəğbətini qazanmağa can atırlar və bu, bəzən münasibətlərdə sadiqliyin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Tərəzilər əgər münasibətdə özlərini qiymətləndirilməmiş hiss edirlərsə, başqa əlaqələrə yönələ bilərlər

