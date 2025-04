Rusiya ilə Oman arasında ilk dəfə yüksək səviyyəli görüş keçirildi

1985-ci ildə diplomatik əlaqələr quran Rusiya ilə Oman arasında ilk dəfə yüksək səviyyəli görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Moskvada rəsmi səfərdə olan Oman sultanı Heysəm bin Tariq Əl Səidlə Kreml sarayında görüşüb. Bu, Rusiya ilə Oman arasında 40 illik diplomatik münasibətlərdə yüksək səviyyədə ilk görüşdür. Putin bildirib ki, Rusiya şirkətləri Omanla əlaqələrin inkişafına böyük maraq göstərirlər.

Qeyd edək ki, Vladimir Putin və Heysəm bin Tariq Əl Səid bundan əvvəl bir dəfə iki il əvvəl telefonda danışıblar. Bu, diplomatik münasibətlərin qurulmasından sonra ən yüksək səviyyədə ilk ikitərəfli təmas olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.