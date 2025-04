Ən yalançı 3 bürc - Onların sözünə güvən olmaz

Bürclər dünyasında hər bir bürcün həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri var. Ancaq astroloqların fikrincə, bəzi bürclər daha çox "hiyləgər" və "yalan danışmağa meyilli" xarakterə sahib ola bilər.

Metbuat.az ən yalançı 3 bürcü təqdim edir:

Əkizlər

Əkizlər dəyişkən və ikili təbiətə malikdir. Onlar çox tez fikirlərini dəyişə və vəziyyətə uyğun danışa bilirlər. Bəzən bu çevikliyi yalan danışmaq kimi dəyərləndirilə bilər. Özlərini müdafiə etmək və ya kiminsə könlünü almaq üçün "ağ yalanlar"a əl ata bilərlər.

Əqrəb

Əqrəblər sirli və gizli xarakterləri ilə tanınır. Hər şeyi birbaşa deməyi sevmirlər və bəzən məlumatı gizlətmək üçün həqiqəti dəyişə bilirlər. Onların məqsədi çox vaxt özlərini və yaxınlarını qorumaq olur, amma bu yalanın bir növüdür.

Balıqlar

Balıqlar xəyalpərəst və emosional bürcdür. Onlar reallıqdan qaçmağa meyilli ola bilərlər və bəzən özlərini yaxşı göstərmək üçün həqiqətləri şişirdə bilərlər. Balıqların yalanları çox zaman zərər vermək üçün deyil, daha çox duyğusal vəziyyətdən qaçmaq üçündür.

