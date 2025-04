​Şimal Buzlu okeanında buzlaqlar əriyir

Şimal Buzlu okeanında buz örtüyü 2025-ci ildə son 40 ilin ən aşağı səviyyəsinə çatmaq üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Aerokosmik Tədqiqatlar Agentliyi açıqlama verib.Yaponiya Aerokosmik Tədqiqatlar Agentliyi və Yaponiyanın Milli Qütb Tədqiqat İnstitutunun birgə apardığı araşdırmada Arktikadakı buz örtüyü peyk vasitəsilə müntəzəm olaraq müşahidə edilib. Əldə edilən məlumatlara görə, buz örtüyü 13,79 milyon kvadrat kilometrlə həddə çatıb. Bu rəqəm 2017-ci ildə müəyyən edilmiş əvvəlki rekorddan 130 min kvadrat kilometr azdır. Bu göstərici 1979-cu ildən bəri məlumatların əldə edilməyə başlanılandan ən aşağı maksimum sahə olaraq qeyd edilib.

Arktikanın buz örtüyünün son 40 ildə ən aşağı səviyyədə olduğunu bildirən elm adamları bu vəziyyətin əsas səbəbinin iqlim dəyişikliyi olduğunu ifadə ediblər.

