Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər pul xərcləyərkən daha diqqətli davranır və büdcələrini planlı şəkildə idarə edirlər.
Metbuat.az xəbər verir ki, onlar lazımsız alış-verişdən qaçır, gələcək üçün pul yığmağa üstünlük verirlər. Qız, Oğlaq və Əqrəb qənaətcilliyi ilə seçilən bürclər sırasındadır.
Qız
Qız bürcləri xərclərini əvvəlcədən planlaşdırır və hər qəpiyin hesabını aparmağa çalışırlar. Endirimləri izləmək və lazımsız alış-verişdən qaçmaq onların əsas xüsusiyyətlərindəndir. Onlar yalnız ehtiyac duyduqları şeylərə pul xərcləməyə üstünlük verirlər.
Oğlaq
Oğlaqlar maliyyə məsələlərində məsuliyyətli davranır və gələcəklərini təmin etməyə çalışırlar. Onlar müvəqqəti istəklər naminə böyük məbləğlər xərcləməkdənsə, pul yığmağa üstünlük verirlər. Uzunmüddətli hədəfləri naminə qənaət etməyi bacarırlar.
Əqrəb
Əqrəblər maddi təhlükəsizliklərini qorumaq üçün pullarını ehtiyatla xərcləməyə çalışırlar. Onlar lazımsız alış-verişdən çəkinir və gözlənilməz vəziyyətlər üçün pul saxlamağa üstünlük verirlər. Maliyyə müstəqilliyi onlar üçün vacib olduğundan, qənaət etməyə xüsusi diqqət yetirirlər.