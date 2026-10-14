ABŞ dolları dünya valyuta bazarında 2025-ci ilin aprelindən bəri ən yüksək səviyyəyə çatıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, oktyabrın 14-də dollar indeksinin (DXY) göstəricisi 0,7% artaraq 102,945 bəndə yüksəlib. Dollar avro qarşısında da 0,8% bahalaşıb.
Dolların möhkəmlənməsinə ABŞ-da inflyasiyanın sürətlənməsi və Federal Ehtiyat Sisteminin (FED) faiz dərəcələrini artıracağı ilə bağlı gözləntilər təsir edib.
ABŞ Əmək Nazirliyinin məlumatına görə, sentyabrda ölkədə illik inflyasiya 3,7%-ə yüksəlib. Analitiklər isə 3,6%-lik göstərici gözləyirdilər.
İnflyasiya məlumatlarından sonra bazarlarda FED-in oktyabrın 27-28-də keçiriləcək iclasında faiz dərəcəsini artıracağı ehtimalı yüksəlib. “Reuters”in məlumatına görə, bu ehtimal təxminən 52%-ə çatıb.
Dolların bahalaşmasına təsir edən digər amillər arasında Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən neft qiymətlərinin artması və Fransada maliyyə-siyasi risklərlə bağlı narahatlıqlar da var. Qlobal risklərin artması investorların etibarlı aktiv hesab etdikləri dollara tələbatını gücləndirib.
Ekspertlərin diqqət yetirdiyi əsas məqamlardan biri ABŞ ilə digər böyük iqtisadiyyatlar arasında faiz dərəcələri fərqinin genişlənməsidir. Bu amil dolların mövqeyini gücləndirir və maliyyə bazarlarında ABŞ valyutasına dair gözləntilərin yenidən nəzərdən keçirilməsinə səbəb olur.