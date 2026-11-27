“Qırmızı Ürəklər Təhsil Təqaüd Proqramı”na müraciət üçün son günlərdir – 20 tələbə 200 AZN təqaüd alacaq
Metbuat.az xəbər verir ki, universitetə yüksək balla qəbul olmaq böyük uğurdur. Bu uğurun arxasında bəzən çətin sosial şəraitdə göstərilən zəhmət, əzmkarlıq və böyük bir gələcək arzusu dayanır. İndi həmin zəhmətin dəstəklənməsi üçün daha bir fürsət var!
Təhsilin İnkişafı Fondu və Qırmızı Ürəklər Fondunun birgə həyata keçirdiyi “Qırmızı Ürəklər Təhsil Təqaüd Proqramı”na qəbul davam edir. Proqram çərçivəsində sosial baxımdan həssas qrupa aid olan, ali məktəblərə qəbul imtahanında minimum 600 bal toplayan və bakalavr üzrə I kursda əyani təhsil alan 20 tələbəyə təqaüd veriləcək.
Seçilən hər bir tələbə 10 ay ərzində hər ay 200 manat olmaqla, ümumilikdə 2 000 manat təqaüd alacaq. Bu dəstək tələbələrin təhsil həyatına və şəxsi inkişafına töhfə verməyi hədəfləyir.
Proqramda iştirak etmək üçün namizədlərin seçimi aşağıdakı meyarlar üzrə aparılacaq.
• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaq;
• Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində bakalavriat səviyyəsinin I kursunda əyani təhsil almaq;
• Qəbul imtahanında minimum 600 bal toplamaq;
• Könüllülük, sosial və digər dərsdənkənar fəaliyyətlərdə fəal iştirak etmək;
• Aşağıdakı sosial meyarlardan ən azı birinə uyğun olmaq:
o ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailənin üzvü olmaq;
o orqanizmin funksiyalarının 31–60, 61–80 və ya 81–100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxs olmaq;
o valideynlərini itirmiş və ya uşaq evində böyümüş şəxs olmaq.
Namizədlər onlayn müraciət, qiymətləndirmə və müsahibə olmaqla 3 mərhələdə qiymətləndiriləcəklər. Seçim zamanı onların sosial vəziyyəti, akademik göstəriciləri və motivasiya məktubu nəzərə alınacaq.
Fürsəti dəyərləndirmək üçün son müraciət tarixi 6 dekabr 2026-cı ildir.
Təqaüd proqramına qoşulmaq üçün: www.b-b.az/tnql
Qeyd edək ki, Təhsilin İnkişafı Fondunun digər təqaüd proqramlarından yararlanan şəxslər bu proqrama müraciət edə bilməzlər. Gələcəyin istedadlı gənclərini dəstəkləmək üçün həyata keçirilən bu təşəbbüs təhsildə bərabər imkanların təmin edilməsinə töhfə verməyi hədəfləyir.
“Red Hearts” – Qırmızı Ürəklər Fondu 2020-ci ildə Kapital Bank-ın bir qrup əməkdaşı tərəfindən könüllü qrupu olaraq fəaliyyətə başlamışdır. Həmin ildə dövlət qeydiyyatına alınan Fond ölkəmizdə ianəçilik mədəniyyətinin formalaşmasına xidmət edir. Ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji tarazlığın bərpası, təhsil, təlim-tədris, maarifləndirmə kimi cəmiyyətin həssas və vacib mövzularına dair sosial təşəbbüslərlə çıxış edən “Red Hearts”ın ali məqsədi yardımsevər insanları xeyriyyəçilik mədəniyyəti ətrafında birləşdirməkdir. Qırmızı Ürəklər Fondunun fəaliyyəti ilə ətraflı tanış olmaq və ianə edərək sözügedən mövzularda dəstək olmaq üçün https://redhearts.az saytına daxil ola bilərsiniz.