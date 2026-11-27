Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyində "Azərbaycan Respublikasının Orta Kür kontrakt sahəsi üzrə kəşfiyyat, işlənmə və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Dövlət Neft Şirkəti ilə "ExxonMobil Exploration Production Azerbaijan Limited" şirkəti və "Middle Kura" MMC arasında Saziş"in qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə" qanun layihələri daxil olmaqla ümumilikdə 10 məsələ var.
İclasa spiker Sahibə Qafarova sədrlik edir.