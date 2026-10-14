UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin II turunda ilk oyunlar keçirilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutub.
“Sabah”ın rəqiblərindən “Barselona” səfərdə “Qalatasaray”ı 4:1 hesabı ilə məğlub edib. “Arsenal” doğma meydanda “Lill”dən üstün olub. “Vikinq”lə “Bavariya” arasında görüş heç-heçə ilə başa çatıb. “Napoli” isə səfərdə “Vilyarreal”a 1:3 hesabı ilə uduzub.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi, II tur
13 oktyabr
20:45. “Lans” (Fransa) - “Sportinq” (Portuqaliya) - 0:2
20:45. “Sabah” (Azərbaycan) - “Slaviya” (Çexiya) - 2:0
23:00. “İnter” (İtaliya) - “Brügge” (Belçika) - 3:4
23:00. “Arsenal” (İngiltərə) - “Lill” (Fransa) - 3:0
23:00. “Atletiko” (İspaniya) - “Mançester Yunayted” (İngiltərə) - 2:0
23:00. “Leyptsiq” (Almaniya) - PSV (Niderland) - 1:0
23:00. “Vilyarreal” (İspaniya) - “Napoli” (İtaliya) - 3:1
23:00. “Qalatasaray” (Türkiyə) - “Barselona” (İspaniya) - 1:4
23:00. “Vikinq” (Norveç) - “Bavariya” (Almaniya) - 3:3