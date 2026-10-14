Bəzi insanlar xarakterləri, düşüncə tərzləri və həyata baxışları ilə ətrafındakılardan seçilirlər.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, üç bürc nümayəndəsi özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə daha çox diqqət çəkir. Həmin bürcləri təqdim edirik:
Dolça
Dolça bürcü başqalarının nə etdiyinə çox da əhəmiyyət vermir. Fərqli düşünməkdən və yeni şeylər sınamaqdan çəkinmir. Sıra dışı maraqları və özünəməxsus həyat tərzi ilə seçilir.
Azadlığına böyük önəm verən Dolça öz qaydaları ilə yaşamağı sevir və qərarlarını başqalarına izah etmək ehtiyacı duymur.
Əkizlər
Əkizlər daim yeni məlumatlar öyrənməyə və fərqli şeylər kəşf etməyə maraq göstərir. Bir mövzudan digərinə asanlıqla keçə, gözlənilməz fikirlər irəli sürə bilirlər.
Yeni insanlar, məkanlar və maraqlı məlumatlar onların diqqətini tez cəlb edir. Əyləncəli xarakterləri sayəsində ən sakit mühiti belə canlandıra bilirlər.
Balıq
Balıqların fərqliliyi daha çox daxili dünyalarında özünü göstərir. Güclü xəyal dünyasına sahib olan bu bürc musiqi, incəsənət, kitab və filmlərə xüsusi maraq göstərir.
Onlar insanların yalnız dediklərinə deyil, səs tonuna və davranışlarına da diqqət edirlər. Buna görə qarşılarındakı insanın hisslərini sözsüz də anlaya bilirlər.
Öz düşüncələrinə dalmağı sevən Balıqların dünyası digərlərindən bir qədər fərqli olur. Məhz bu özünəməxsusluq onları xüsusi edən əsas xüsusiyyətlərdəndir.