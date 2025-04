Qarğalar barədə maraqlı məqam üzə çıxdı

Yeni araşdırmalar qarğalar barədə maraqlı məqamı üzə çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmaya görə, qarğalar da insanlar kimi yüksək inkişaf etmiş həndəsi intuisiyaya malikdir. Almaniyada elm adamlarının araşdırmasına görə, qarğalar ekranda göstərilən həndəsi fiqurlar arasında kənar nöqtələri aşkar edə bilir və nizamlı, simmetrik formalara açıq meyl göstərə bilirlər. Bu qabiliyyət əvvəllər insanlara aid olduğu düşünülən qavrayış forması kimi tanınırdı. Tədqiqatda iki erkək qarğadan istifadə edilib. Qarğalara kompüter ekranında altı formadan birinin digərlərindən fərqlənmələrini tələb edən tapşırıqlar verilib. Qarğalar dimdikləyərək cavab veriblər.

Tədqiqatçılar vurğulayırlar ki, qarğalar təkcə təlim yolu ilə deyil, birbaşa bioloji təkamül yolu ilə inkişaf etmiş həndəsi qavrayışa malikdirlər.

