Astroloji proqnozlara görə, üç bürc üçün uğur və şans ön plana çıxır. Uzun müddətdir zəhmət çəkdikləri sahələrdə irəliləyiş əldə edə biləcək bu bürcləri maddi imkanlar, şəxsi hədəflər və yeni fürsətlər gözləyir.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu bürclər göstərdikləri səylərin qarşılığını almaq üçün əlverişli dövrə qədəm qoyacaq.
Xərçəng
Xərçənglər sakit və həlim görünsələr də, məqsədlərinə çatmaq üçün olduqca qətiyyətli davranır. Qarşıdakı dövrdə güclü intuisiya və əzmkarlıqları onlara mühüm fürsətləri dəyərləndirməkdə kömək edə bilər. Xüsusilə maddi məsələlərdə verəcəkləri düzgün qərarlar onların uğur qazanmasına şərait yarada bilər.
Şir
Şirlər qarşılarına qoyduqları məqsədə çatana qədər mübarizədən əl çəkmir. Onların enerjisi və qətiyyəti uzun müddətdir üzərində çalışdıqları işlərdə irəliləyiş əldə etmələrinə kömək edə bilər. Gözlədikləri bir fürsətlə qarşılaşa və nəhayət, çəkdikləri zəhmətin bəhrəsini görə bilər.
Oğlaq
Oğlaqlar böyük hədəflərini hər kəslə bölüşməkdənsə, səssizcə çalışmağa üstünlük verir. Səbirli və planlı hərəkət etmələri bu dövrdə onların əsas üstünlüyünə çevrilə bilər. Uzun müddətdir üzərində işlədikləri layihələrdə müsbət nəticələr əldə edə, gizli planlarını həyata keçirmək üçün əlverişli imkanlarla qarşılaşa bilər.