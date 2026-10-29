Astroloqların proqnozlarına görə, Buğa və Əqrəbləri maliyyə və karyera sahəsində müsbət dəyişikliklər gözləyə bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, nu bürclər üçün qarşıdakı dövr yeni başlanğıclar və uğurlu qərarlarla yadda qala bilər.
Buğa bürcləri üçün qarşıdakı dövrdə əlavə gəlir əldə etmək, gecikən ödənişləri almaq və yeni iş imkanları ilə qarşılaşmaq ehtimalı ön plana çıxır. Uzun müddətdir üzərində çalışdıqları işlərdən bəhrə görmək və maliyyə vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün fürsətlər yarana bilər.
Əqrəblər üçün yaxın dövr karyerada irəliləyiş, nüfuzun artması və maliyyə imkanlarının genişlənməsi ilə əlamətdar ola bilər. Yeni əməkdaşlıqlar və düzgün qərarlar onların qarşısında əlavə qazanc yolları aça bilər.