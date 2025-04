Rusiya və Ukrayna nümayəndələri Türkiyədə görüşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CNN Türk mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

Milli Müdafiə Nazirliyindəki mənbələr 15-16 aprel tarixlərində Ankaradakı Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanlığı bazasında Rusiya və Ukrayna nümayəndələrinin Qara dənizdə təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı görüşünün keçiriləcəyini bildiriblər.

