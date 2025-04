ABŞ Aİ və Ukraynaya sülh planını təqdim etdi

ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff Paris danışıqlarında Avropa və Kiyevə Ukrayna nizamlanması ilə bağlı təkliflər siyahısını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-nin təşəbbüsü Kiyev və Moskva arasında danışıqların başlanmasını, həmçinin daimi atəşkəsin elan edilməsini nəzərdə tutur. ABŞ-nin təklifində əks olunan əsas şərtlərdən biri Ukraynanın NATO-ya üzv olmaq istəyindən imtina etməsidir. “Reuters”in məlumatına görə, təklif Krımın de-yure Rusiyanın bir hissəsi kimi, Moskvanın nəzarətində olan dörd yeni regionun ərazilərinin isə de-fakto tanınması ilə bağlı bəndi ehtiva edir.

