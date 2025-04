Ən acgöz 3 bürc - Çoxunu istəyirlər

Astrologiya sahəsində aparılan araşdırmalar nəticəsində, bəzi bürclərin nümayəndələri daha çox tamahkarlıq və hərislik xüsusiyyətləri ilə seçilirlər. Bu bürclər, maddi və mənəvi sahələrdə daim daha çoxuna sahib olmaq arzusu ilə yaşayırlar.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Buğa (20 aprel – 20 may)

Buğa bürcü altında doğulan şəxslər lüks və komforta olan düşkünlükləri ilə tanınırlar. Onlar üçün maddi zənginlik və rahat həyat tərzi ön plandadır. Buğalar, istədikləri şeylərə çatmaq üçün əllərindən gələni edirlər və bəzən bu onları həddindən artıq tamahkar göstərə bilər.

Əkizlər (21 may – 20 iyun)

Əkizlər bürcünün nümayəndələri daim yeni təcrübələr və məlumatlar axtarışındadırlar. Onların bu bitməz maraq və öyrənmə istəyi, bəzən onları hər şeyə sahib olmaq istəyən biri kimi göstərə bilər. Əkizlər, həm də sosial mühitdə ön planda olmağı sevirlər və bu, onların hərislik xüsusiyyətlərini artırır.

Oğlaq (22 dekabr – 19 yanvar)

Oğlaq bürcü insanları, məqsədyönlü və çalışqan olmaları ilə seçilirlər. Onlar üçün uğur və status çox önəmlidir. Bu səbəbdən, Oğlaqlar bəzən hər şeyə sahib olmaq istəyən və bu yolda heç bir maneəni qəbul etməyən biri kimi görünə bilərlər.

