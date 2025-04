Ukraynanın Sumı şəhərinin mərkəzinin Rusiya ordusu tərəfindən raketlərlə vurulması nəticəsində həlak olan mülki şəxslərin sayı 31 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, hadisə nəticəsində 84 nəfər yaralanıb.

12:42

Rusiya Ukraynın Sumı şəhərinə raket zərbəsi endirib.

Metbuat.az UNİAN-a istinadən xəbər verir ki, azı 20 nəfərin öldüyü bildirilir.

