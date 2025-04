"Qarabağ torpağı inanılmaz dərəcədə bərəkətli torpaqlardır, ağacın içindən ağac çıxır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin tanınmış aktyoru Ozan Akbaba "CNN Türk" telekanalının jurnalisti Fulya Öztürkə müsahibəsində deyib. O, Qarabağın erməni işğalından xilas edildikdən sonra oranı gəzdiyini vurğulayıb:

"Bütün Qarabağı gəzmişəm. Azərbaycan 30 ildən sonra Qarabağı yenidən öz torpaqlarına qatdığı üçün qürur duyuram".

