Suni intellekt sahəsində yeni rəqabət

İlon Maska məxsus xAI tərəfindən hazırlanmış “Grok” sadəcə istehzalı cavablar verən rəqəmsal köməkçi olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniləmədən sonra “Grok” süni intellekt yarışmasında əsas oyunçu olmağa namizəddir. Məlumata görə, “Grok”a inteqrasiya olunmuş yaddaş sistemi, qabaqcıl vizual və audio cavab imkanları və “Google Drive” dəstəyi kimi yeniliklərdən sonra o, ChatGPT, “Google Gemini” və “Claude” kimi aparıcı süni intellekt modelləri ilə rəqabət aparır. “Grok”dakı yeniliklərdən biri onun söhbətləri xatırlamasıdır. “Xatirələrlə fərdiləşdirin” adlı bu yeni sistem sayəsində istifadəçilər keçmiş söhbətlərinə əsaslanaraq daha fərdi təcrübə əldə edə bilərlər. Bundan əlavə, istifadəçilər yaddaşda saxlanan məlumatları redaktə edə və silə bilərlər.

Bu şəffaflıq xüsusilə şəxsi və ya biznes istifadəsi üçün istifadəçi etibarını artırmaq məqsədi daşıyır.

