Azərbaycan ən güclü ordular arasında - SİYAHI

Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutu 2025-ci ildə dünyanın ən böyük ordusuna malik ölkələrin adlarını açıqlayıb.
Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, siyahıda ilk üçlüyə Şimali Koreya (7,5 milyon), Cənubi Koreya (6,6 milyon) və Vyetnam (5,4) başçılıq edir. Siyahıya daxil olan 30 ölkə:
4. Hindistan – 4.2 milyon
5. Rusiya – 3.2 milyon
6. Çin – 3.04 milyon
7. ABŞ – 2.1 milyon
8. Braziliya – 2.1 milyon
9. Tayvan – 1.8 milyon
10. Pakistan – 1.5 milyon
11. Misir – 1.3 milyon
12. Kuba – 1.2 milyon
13. İndoneziya – 1.09 milyon
14. İran – 1 milyon
15. Ukrayna – 990 min
16. Türkiyə – 894 min 700
17. Tailand – 699 min 550
18. İsrail – 642 min 500
19. Meksika – 505 min 400
20. Efiopiya – 503 min
21. Kolumbiya – 469 min
22. Əlcəzair – 467 min 200
23. Belarus – 444 min 850
24. Malayziya – 431 min 800
25. Yunanıstan – 428 min 400
26. İraq – 423 min
27. Mərakeş – 395 min 800
28. Azərbaycan – 383 min 200
29. Şri Lanka – 362 min 500
30. Filipin – 357 min 950