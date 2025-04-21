Azərbaycan ən güclü ordular arasında - SİYAHI

Azərbaycan ən güclü ordular arasında -
23:24 21 Aprel 2025
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Metbuat.az
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Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutu 2025-ci ildə dünyanın ən böyük ordusuna malik ölkələrin adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, siyahıda ilk üçlüyə Şimali Koreya (7,5 milyon), Cənubi Koreya (6,6 milyon) və Vyetnam (5,4) başçılıq edir. Siyahıya daxil olan 30 ölkə:

4. Hindistan – 4.2 milyon

5. Rusiya – 3.2 milyon

6. Çin – 3.04 milyon

7. ABŞ – 2.1 milyon

8. Braziliya – 2.1 milyon

9. Tayvan – 1.8 milyon

10. Pakistan – 1.5 milyon

11. Misir – 1.3 milyon

12. Kuba – 1.2 milyon

13. İndoneziya – 1.09 milyon

14. İran – 1 milyon

15. Ukrayna – 990 min

16. Türkiyə – 894 min 700

17. Tailand – 699 min 550

18. İsrail – 642 min 500

19. Meksika – 505 min 400

20. Efiopiya – 503 min

21. Kolumbiya – 469 min

22. Əlcəzair – 467 min 200

23. Belarus – 444 min 850

24. Malayziya – 431 min 800

25. Yunanıstan – 428 min 400

26. İraq – 423 min

27. Mərakeş – 395 min 800

28. Azərbaycan – 383 min 200

29. Şri Lanka – 362 min 500

30. Filipin – 357 min 950

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