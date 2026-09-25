Dövlət qulluqçularının rotasiyası (dövlət qulluqçusunun başqa vəzifəyə keçirilməsi) ilə bağlı qaydalar dəyişir.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu, yeni hazırlanan Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin layihəsində öz əksini tapıb.
Layihə Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.
Sənədə əsasən, 1–5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularının rotasiyası həyata keçirilir.
Rotasiya dövlət orqanlarının kadr potensialından düzgün istifadə edilməsi, onun inkişafının təmin edilməsi, dövlət qulluqçularının peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi, şəffaflığın gücləndirilməsi və korrupsiyaya qarşı mübarizənin artırılması məqsədi daşıyır.
Müvafiq inzibati vəzifədə 5 ildən az qulluq keçən dövlət qulluqçuları rotasiya olunmur. Həmçinin dövlət qulluqçusunun 3 dəfədən artıq rotasiya olunmasına yol verilmir.
1–5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularının rotasiyası qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilir.