Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Biznes və Menecment” fakültəsinin 1-ci kurs tələbəsi Fuad Mirzəyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitetdən bildirilib.

Tələbənin ölümünə ürəktutması səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.